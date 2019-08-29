FETÖ operasyonunda 4'ü kadın 7 kişiye gözaltı
|29 Ağustos 2019 15:30
|Yazdır
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen V.G, M.B, M.U. ile Ü.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca ekipler, Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T, Emrah G. ve Ahmet Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
29 Ağustos 2019 15:32
|Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 15:28
|Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
29 Ağustos 2019 14:22
|Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 13:27
|Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
29 Ağustos 2019 12:29
|Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 09:12
|Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
29 Ağustos 2019 03:50
|FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
29 Ağustos 2019 01:01
|Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 22:21
|FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
28 Ağustos 2019 21:21