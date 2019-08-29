Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
|29 Ağustos 2019 15:32
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ operasyonunda 4'ü kadın 7 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 15:30
|Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 15:28
|Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
29 Ağustos 2019 14:22
|Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 13:27
|Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
29 Ağustos 2019 12:29
|Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 09:12
|Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
29 Ağustos 2019 03:50
|FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
29 Ağustos 2019 01:01
|Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 22:21
|FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
28 Ağustos 2019 21:21