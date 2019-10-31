SORULAR: Merhaba ben 15.02.1971 doğumluyum 26.11.1992-26.06.1994 tarihleri arasında askerliğimi yaptım ama borçlanmadım.

Ancak 22 şubat 2014 tarih ve 6519 sayılı kanunun 54 madesinde uzman erbaşların askerlik borçlanmasının devlet tarafından ödendiği bildirilmiştir.

01.12.1994 tarihinde uzman erbaş olarak göreve başladım ve 30.11.2007 tarihinde kendi isteğimle ayrıldım. Uzman erbaş olarak görevli iken 1999-2002 yılları arasında Kıbrısta 3 yıl görev yaptım .12.05.2008 tariihinde İnfaz ve Koruma Memuru olarak göreve başladım ve halen görev yapmaktayım.

1. Yıpranma, itibari hizmet zamlarımın hesaplanarak maaşlı olarak emeklilik tarihimi öğrenmek istiyorum?

2.Uzman Erbaş olarak çalıştıktan sonra almış olduğumuz tazminatlar, emekli ikramiyesinden kesilir mi?

CEVAPLAR: Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları:

Kısa bilgiler olarak:

Uzman erbaşlar, bu görevlerinde bulundukları süre içerisinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olurlar.

UZMAN ERBAŞLAR 52 YAŞINDA GÖREVLERİ SONA ERER

Görev yapabilecekleri süre, 52 yaşına girdikleri tarihte sona erer. 52 yaşına girdikleri tarihte uzman erbaşlık görevleri sona erer. Hizmet olarak emeklilik şartını taşıyorsa emekli aylığı bağlanır, yoksa isteyenlerden emeklilik sürelerini tamamlayana kadar memur olarak Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebiliyorlar.

Uzman erbaşlar, görev yaptıkları her yıl için 3 ay yıpranma payı alırlar. Bu yıpranma payları hizmet sürelerine eklenir. Emeklilik yaş gruplarından indirilir.

UZMAN ERBAŞLARIN HAK ETTİKLERİ YIPRANMA PAYI, SINIF DEĞİŞSE DAHİ YOK SAYILMAZ

Uzman erbaşlıkta hak edilen yıpranma payı sınıf değiştirilse dahi yok sayılmaz, bu kişinin kazanılmış bir hakkı olur ve her zaman uygulanır. Yani sınıf değiştirilse dahi hem hizmete hem emeklilik yaş grubuna hem de emeklilik yaş grubundan indirilmesinde kullanılır.

Ancak, görev değiştirenler emeklilik yaş gruplarında genel kapsama girerler ve diğer memurlar gibi emeklilik yaş gruplarına dahil olurlar.

KIBRIS'TAKİ GÖREV İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİR?

Askeri personelden Kıbrıs'ta görev alanların her yılları için 6 ay itibari hizmet süresi zammı verilir, bu zam sadece aylık oranını artırır, hizmet süresine yaş grubuna katkı sağlamaz. Bilindiği üzere, itibari hizmet süresi, emekli aylığı hesabında dikkate alınırken, emeklilik hakkı kazanma bakımından gerekli hizmet süresinden sayılmamakta ve emeklilik ikramiyesi hesabında da dikkate alınmamaktadır.

UZMAN ERBAŞLIKTAN AYRILAN TAZMİNAT VERİLDİĞİ İÇİN, EMEKLİLİ İKRAMİYESİNİN HESABINDA UZMANLIK ERBAŞLIK SÜRELERİ DİKKATE ALINMAZ

Uzman erbaşlar şayet kendi kusurları olmadan hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılmaları durumunda Kurumunca ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, uzman erbaşlık süreleri dikkate alınmaz, zira uzman erbaşlıktan ayrılırken tazminat verilmiştir.

6519 SAYILI KANUNDAKİ DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?

6519 sayılı Kanunla yapılan askerlik değerlendirilmesiyle ilişkin işlem, sadece intibak işlemlerine yönelik bir düzenlemedir. Askerlik süresini borçlanılmadan hizmet alınmasına yönelik bir düzenleme değildir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz:

1- Emeklilik yaş grubunuz 53 yaşınızı dolduracağınız tarih olur, bu tarihten 3 yıl 3 ay kazanmış olduğunuz yıpranma payı indirilir ve bu halde emeklilik yaşı olarak 15/11/2020 emeklilik yaş tarihi olur.

2- Belirttiğiniz bilgilere göre bugün itibariyle de yıpranma payı ile birlikte 25 yılınızı doldurmuş görünüyorsunuz. Ancak emeklilik yaş tarihinizi beklemeniz gerekir.

3- Askerlik sürenizi borçlanırsanız emeklilik hizmet sürenize ve emeklilik yaş tarihinizi daha önce tamamlamaya katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

4- Kıbrısta görev yapmanızdan kazandığınız itibari hizmet süresi zammı sadece emekli aylık bağlama oranını yükseltecektir.

5- Uzman erbaşlıktan aldığınız tazminatlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli ikramiyesine eklenmez, bu aldığınız sürenin tazminat tutarı düşülür. 3269 sayılı Kanun Madde 16 hükmü gereğidir.