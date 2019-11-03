Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelir mi?

MEB, ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİN DEĞİŞİKLİK YAPMAYI PLANLAMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı; Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapmayı düşündüğünü Personel Genel Müdürlüğünün 02.10.2019 tarih ve 18751357 sayılı yazısındaki; "Bu kapsamda Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılması düşünülen düzenlemeler için görüş önerileri sunmak, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine ilişkin yapılan uygulamaları genel olarak değerlendirerek geliştirme önerileri sunmak ve yer değiştirme takvimini gözden geçirmek amaçlarıyla görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Başkent Öğretmenevinde Bakanlık, il ve okul yöneticileri ile eğitim iş kolunda faaliyet gösterin sendika temsilcilerinin katılımıyla ekte çalışma planı yer alan bir çalıştay planlanmıştır." şeklinde "ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI -EKİM/2019" çalıştayı yapacağını ortaya koymuş ve çalıştay yapılmıştır.

2009 YILINDA ZORUNLU HİZMET AFFI GELECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİK

2009 yılında yaptığımız "MEB, Zorunlu Hizmet için başlangıç tarihini yeniden belirleyecek" başlıklı haberimizde hizmet puanının yetersizliği nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyenlerin atama işlemleri yeniden tercihleri alınmak ve değerlendirilmek üzere 2010 yılı iller arası zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme dönemine ertelendiğini resmi yazısıyla birlikte duyurarak MEB'in zorun hizmet affı getireceğini iddia etmiştik.

2010 YILINDA ZORUNLU HİZMET AFFI GELMİŞTİR

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri" başlıklı 27. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;. çalışmakla yükümlüdürler." hükmüyle yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayan öğretmenleri zorunlu hizmetten muaf tutmuştur.

Daha sonra bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:" şeklinde bu muafiyet korunmuştur.

2017 YILINDA ZORUNLU HİZMET AFFI GELEBİLİR DEMİŞTİK

2017 yılında ise "Öğretmenlere zorunlu hizmet affı geliyor" başlıklı haberimizde dönemin Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklamalarına istinaden, Coğrafi bilgi sistemindeki bilgilerin revize edilecek olması, Okulların, içinde bulunduğu sosyo kültürel şartlar, coğrafi koşullar, güvenlik koşulları, fiziki imkanların yeniden değerlendirilmesi, Buna göre okullarda yeni bir notlandırma sistemine geçilecek olması, Türkiye'deki 70 bine yakın okullun/kurumun tamamının, 200'e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak olması nedeniyle MEB'in yeni bir zorunlu hizmet sistemine geçmek için hazırlık yaptığını iddia etmiştik.

Aynı haberimizde; "Bakanlığın bir sürü açıklama ve çalışma yapmakta olduğunu bunun bazılarını gerçekleştirmekte hatta zamanından önce bile yaptıklarını ama bazı açıklamaların ve çalışmaların ise bakanlığın tozu arşivlerinde beklemektedir.

Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazılarında, "Görev tanımları" konusuna değinilmiş. Cevabi yazıda; "Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Milli Eğilim Bakanlığının süreç hiyerarşisi belirlenmiş olup idari ve mali iş süreçlerinin haritalandırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir.

Ardından yapılacak olan iş etüdü, iş analizi, iş gerekleri ve nitelikleri ile görev tanımları çalışmalarına başlanacaktır Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının görev tanımları taslak olarak yapılmış çalışmalar devam ermektedir.

Tüm bu çalışmalar bir iş paketi halinde 2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır." açıklamasına yer verilmişti.

Fakat "2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması" sözü verilen "Görev tanımları" 2019 yılı Ekim ayı sonu ayı gelmesine karşılık kamuoyuna açıklanmamıştır." ifadelerine yer vermiştik.

2017 yılından 2019 yılı sonuna gelen kadar ülkemizde çok önemli yönetim sistemi ve bakan değişiklileri olduğundan bu projenin gerçekleştiremediği bir vakıadır.

Gelelim yukarıda yer verdiğimiz "ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI -EKİM/2019" çalıştayı yapıldığına ve eski Müsteşar Yusuf Tekin'in açıkladığı çalışmalara göre; eğer bakanlık zorunlu hizmet affına karşı olan öğretmenlerin tepkilerini göğüsleyecekse yeni yönetmelikte zorunlu hizmet affı gelebilir. Bu sitemizin görüşü değildir, geçmişte yapılan yönetmelik değişiklikleri ve açıklamalar ışığında yapılan bir öngörüdür.

Ahmet KANDEMİR