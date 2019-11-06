23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart

SORU: Doğum tarihim 19.06.1980

21.11.2000 - 21.05.2002 tarihleri arasında 18 ay er olarak askerlik hizmetimi tamamladım.

ilk işe giriş tarihim (SSK başlangıcı) 07.01.2004 tarihidir.07.01.2004 - 21.06.2007 tarihleri arasında toplam 897 gün SSK hizmet sürem bulunmaktadır. 22.06.2007 tarihinde G.İ.H. Sınıfında 12/3 derece kademesinde İtfaiye Eri olarak memuriyete başladım. emeklilik yaşı 60 olarak vermektedir.

Bu bilgiler ışığında sormak istediğim soru şu şekildedir.

21.11.2000 - 21.05.2002 tarihleri arasında yapmış olduğum askerliğin, askerlik borçlanmasını yaparsam emeklilik yaşımda bir değişiklik olur mu acaba?

2002 öncesi askerlik borçlanması emeklilik yaş grubunu değiştirir mi:



CEVAP: Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler:

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 e tabi olurlar.

8 Eylül 1999 öncesi işçi, esnaf, memur olarak çalışanlar, bu çalışmaları olmakla birlikte bu hizmetlerle beraber yine 23/05/2002 tarihinden önce borçlanma kapsamında hizmetleri olanlar kademelendirilmiş yaş grubuna dahil olurlar.

Kademelendirilmiş yaş grubunda (5434/geçici madde 205 hükmünde) son yaş grupları olarak;

Erkek memurlar için;

"p) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını, "

Kadın memurlar için de;

"r) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,"

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır." Hükmü bulunur.

Bu hükümlere göre kademeli yaş grubuna girilebilmesi için mutlaka 23/05/2002 tarihindeki hizmet toplamının en az 3 tam yıl olması gerekir. Şayet yıpranma payı olan varsa bu tarihteki hizmete dahil edilir.

Bu da şu demektir. Erkek memurlar 25 yılda emekli olduklarından 23/05/2002 tarihindeki hizmetine göre 25 yılı tamamlayacak şekilde bir hizmet süresi aranır, buradaki hükümde de son olarak 3+22 tam yıl hizmet gerekir.

Bu şartı taşımayan memurlar, tamamıyla 5434/madde 39 hükmüne tabi olurlar, kadın 58, erkek memurda 60 yaşa tabi olurlar.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

Askerlik sürenizi borçlanma yapmış olsanız dahi 8 Eylül 1999 tarihinden önce primli olarak çalışmalarınızın olmaması hem de sadece askerlik sürenizin olması nedeniyle kademelendirilmiş yaş grubuna dahil olmazsınız. Sizin emeklilik yaş grubunuz 60 yaş olur, emeklilik hizmet süreniz de yine 25 yılın tamamlanmış olması olur.

Askerlik sürenizi borçlanmanızın her durumdaa 60 yaşını değiştirmeyeceğinden bu şartlar altında, ayrıca borçlanma tutarının fazla olması nedeniyle bir fayda sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

