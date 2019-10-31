23 yıl hizmeti olan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
|31 Ekim 2019 14:03
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23 yıl çalışan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
Soru: Merhabalar ben Sağlık Bakanlığında 30. yılımı çalışıyorum. Çocuğum ...lise kazandı. Devlet memurlarında 23 yılını dolduran kişilerin bir defaya mahsus istediği ile tayin hakkı olduğunu öğrendim. Bu bilgi doğru mu? Eğitim durumundan istediğim tayin dilekçeme ret cevabı gelmişti, bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Cevap: Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31. maddesinde çalışma süresine bağlı yer değişikliği şu şekilde açıklanmıştır;
(1) PDC'nin uygun olması halinde;
a) 6 ncı hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;
1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,
2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
b) 5 inci hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;
1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.
(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.
(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır.
Değerlendirme: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer değişikliği Yönetmeliğinde 5.ve 6. hizmet bölgesinde çalışanlar için yönetmelikte belirtilen sürelerde çalışılması durumunda, hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın C ve D hizmet grubu illerine atanabilirler. Bu süreler 6. hizmet bölgesi için en fazla 8 yıl, 5.hizmet bölgesi için en fazla 9 yıldır. Belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler. Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 23 yılını dolduran kişilerin bir defaya mahsus istediği ile tayin hakkı verilmemiştir. 30 yıllık Hizmet puanınızla Her yılın Ocak, Haziran ve Eylül aylarında İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına başvurabilirsiniz.
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