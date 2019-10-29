1. Derece Hizmetli kadrosu artık mümkün mü?

Bilindiği üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname mülga olmuştur. Mülga 190 sayılı KHK'da "Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz." hükmü yer almaktaydı.

2 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır." Hükmü,

5 inci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir..." Hükmü,

7 nci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır..." hükmü,

9 ncu maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz." Hükmü yer almaktadır.

26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 190 sayılı KHK'nın eki tüm kadrolar 2 sayılı CB Kararnamesi ekine eklenmiş; Genelkurmay, Sahil Güvenlik ve Kuvvet Komutanlıkları memur, işçi ve sözleşmeli kadroları/pozisyonları da aynı Kararnameye eklenmiştir. İlgili hüküm şu şekildedir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır."

Ortaya şu tablo çıkmıştır: TSK sivil memur kadrolarında; 1. Derece memur, 1. Derece Hizmetli, 1. Derece Aşçı kadroları bulunmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise Memur kadrosu en fazla 5. Derece, yardımcı hizmetlerdeki kadrolar da en fazla 5. Derece olarak belirlenmiştir.

Peki kamu kurum ve kuruluşları derece değişikliği şeklinde yukarıda birkaç örneği verilen kadroları 1. Dereceye kadar alabilecek midir?

"Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz" hükmüne göre; memur, hizmetli, dağıtıcı, aşçı gibi kadroların 2 sayılı CB kararnamesinde 1. Derece olarak yer aldığına göre, kurumların talepleri hangi gerekçe ile reddedilecektir.

Belki de oluşan bu adaletsiz durum karşısında; artık anlamını yitiren derece/kademe sisteminin gözden geçirilmesi, 3. Derece ve üstünün "yeşil pasaport alma" yolu olmaktan çıkartılması, bu manada yeşil pasaport uygulamasının da gözden geçirilmesi gerekecektir.