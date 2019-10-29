1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1. Derece Hizmetli kadrosu artık mümkün mü?

26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 190 sayılı KHK'nın eki tüm kadroların 2 sayılı CB Kararnamesi ekine eklenmesi sonrasında, kamu kurumlarının 1. derece memur, hizmetli, aşçı, dağıtıcı kadro talebinde bulunma hakkı oluşmuştur.
 29 Ekim 2019 10:07
Yazdır
1. Derece Hizmetli kadrosu artık mümkün mü?

Bilindiği üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname mülga olmuştur. Mülga 190 sayılı KHK'da "Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz." hükmü yer almaktaydı.

2 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır." Hükmü,

5 inci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir..." Hükmü,

7 nci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır..." hükmü,

9 ncu maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz." Hükmü yer almaktadır.

26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 190 sayılı KHK'nın eki tüm kadrolar 2 sayılı CB Kararnamesi ekine eklenmiş; Genelkurmay, Sahil Güvenlik ve Kuvvet Komutanlıkları memur, işçi ve sözleşmeli kadroları/pozisyonları da aynı Kararnameye eklenmiştir. İlgili hüküm şu şekildedir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır."

Ortaya şu tablo çıkmıştır: TSK sivil memur kadrolarında; 1. Derece memur, 1. Derece Hizmetli, 1. Derece Aşçı kadroları bulunmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise Memur kadrosu en fazla 5. Derece, yardımcı hizmetlerdeki kadrolar da en fazla 5. Derece olarak belirlenmiştir.

Peki kamu kurum ve kuruluşları derece değişikliği şeklinde yukarıda birkaç örneği verilen kadroları 1. Dereceye kadar alabilecek midir?

"Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz" hükmüne göre; memur, hizmetli, dağıtıcı, aşçı gibi kadroların 2 sayılı CB kararnamesinde 1. Derece olarak yer aldığına göre, kurumların talepleri hangi gerekçe ile reddedilecektir.

Belki de oluşan bu adaletsiz durum karşısında; artık anlamını yitiren derece/kademe sisteminin gözden geçirilmesi, 3. Derece ve üstünün "yeşil pasaport alma" yolu olmaktan çıkartılması, bu manada yeşil pasaport uygulamasının da gözden geçirilmesi gerekecektir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi müfettişleriyle ilgili 3 önemli düzenleme
26 Ekim 2019 00:04		 Kaldırılacağı açıklanan formasyon 'uzaktan eğitimle' öğrenci almaya devam ediyor!
25 Ekim 2019 00:06
'Ofis'ten sonra kamu yönetimine 'Lider' kavramı girdi
24 Ekim 2019 09:37		 İnsan Kaynakları Ofisinin görev ve teşkilatında önemli genişleme
24 Ekim 2019 09:33
KHK'lı şehit asker, OHAL Komisyonuna başvurmamış!
23 Ekim 2019 16:43		 Nöbetçi öğretmenden, nöbetçi Bakana selam olsun!
23 Ekim 2019 12:24
Stajyer avukatlıkta geçen süreler, memuriyet yıllık izninde sayılır mı?
23 Ekim 2019 10:04		 Ağustos atamaları güvenlik soruşturmaları, öğretmen adaylarını yıprattı
22 Ekim 2019 11:05
Disiplin kurulu, memura teklif edilen cezayı iptal ederse amir yine de ceza verebilir mi?
21 Ekim 2019 00:04		 OHAL Komisyonu 50 gündür 'karar istatistiği' yayınlamıyor
19 Ekim 2019 18:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu17:38 - Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı17:29 - Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum17:25 - 'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'17:19 - Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı17:11 - 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma17:06 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı17:00 - İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneleri kaldırma kararı16:53 - Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı16:48 - O ilde sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
16:41 - Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor16:38 - 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı16:35 - 'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'16:27 - Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret16:18 - Siirt-Ankara uçak seferleri başladı16:12 - İstanbul'da bir DEAŞ operasyonu daha: 10 gözaltı16:06 - Söyleşide izdiham çıktı. İlber Ortaylı, katılımcılara tepki gösterdi16:03 - Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz sedasız tarihi af geliyor
Boşanmak istemeyen koca tüm aileyi katletti
Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
İmamoğlu, muhalefetin Türkiye'ye bir eşek şakası mı?
'Türkiye'de her yıl 40 bin kişi bu hastalıktan ölüyor'
Yerli otomobilde teker dönüyor
Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması
İnce, CHP yönetimi yerden yere vurdu: Bunun bedelini ödeyecekler
Bakan Akar: PKK/YPG bölgeden çekilmedi
Hastasıydı, meslektaşı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
129 bin 2
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
F klavye 1
Kasımda aşk başkadır 1
nemlendirici krem 1
şanışer 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
sonbahar ve hüzün 1
eğitim kalitesi 2
Türkiye'nin UEFA puanı 1
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 19 İşçi Alacak
Konya Emirgazi Belediyesi 7 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam