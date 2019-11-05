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Yazı işleri müdürleri mazeret tayinlerini bekliyor

2018 yılında atanan Yazı İşleri Müdürleri, Adalet Bakanlığından mazeret tayinlerinin yapılmasını bekliyor.
 05 Kasım 2019 14:05
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Yazı işleri müdürleri mazeret tayinlerini bekliyor

Yazı İşleri Müdürlerinin memurlar.net'e gönderdiği mektubu yayınlıyoruz:

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 07/10/2017 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınavı sonucu, 710 yazı işleri müdürü, 2018 yılı ekim ayı içerisinde atanarak görev yerlerine başlamış olup, ülkemizin birçok il ve ilçesine dağılarak 1 yıldan beri görevlerini yapmaktadır.

Gelişen süreç içerisinde yaklaşık olarak 195 yazı işleri müdürü arkadaşımız mazeret tayin talebinde bulundu. Aradan geçen 1 yıllık süre zarfında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bu taleplerin bir çoğuna olumlu yada olumsuz cevap verilmedi. Geçtiğimiz günlerde bu talepleri değerlendiren Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 48 kişinin talebini olumlu olarak değerlendirirken diğer müdürler hakkında herhangi bir karar vermedi.

Personel Genel Müdürlüğünden öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda İstanbul ilinde çalışan yazı işleri müdürleri ile Türkiye genelinde tek müdürlü ilçe adliyelerinde çalışan yazı işleri müdürlerinin değerlendirme dışında kaldığı bilgisine ulaştık.

2018 yılında atanan yazı işleri müdürleri olarak çok mağdur durumdayız. Eşlerimizden ve çocuklarımızdan 1 yıldır ayrı yaşamaktayız. Çocuklarımızın psikolojileri bozulma noktasına gelmiştir. Hatta bir müdür arkadaşımızın eşinden ayrı kalmasından kaynaklı çıkan sıkıntılar nedeniyle boşanma aşamasına geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Birçok müdürümüzün kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ciddi sağlık mazeretleri vardır, yine ilçede çalışan bir müdür arkadaşımızın tam teşekküllü bir eğitim araştırma hastanesinin bulunduğu il merkezine eşinin sağlık mazereti nedeniyle tayin talebi değerlendirilmediğinden, eşi erken doğum yaptı ve bir süre sonra çocuklarını kaybettiler, bunlar gibi birçok örnekleri sıralamak mümkündür, ancak aradan geçen bunca zamana rağmen Adalet Bakanlığı mağduriyetlerimizi gidermemektedir.

Mazeret tayinleri anayasal bir haktır, bu hak kurum içerisinde tüm personele eşit ve hakkaniyete uygun bir şekilde yapılmalıdır. İstanbul ilinde ve tek müdürlü ilçe adliyelerinde çalışan yazı işleri müdürlerinin taleplerinin değerlendirilmemesi, bu kişilerin liste dışında kalması hakka ve hukuka uymadığı gibi vicdanlara da sığmamaktadır.

Kaldı ki; Adalet Bakanlığı, yasal mazeret tayinlerini tüm personeller açısından uygulayan en iyi kurumlardan biridir. Bakanlık bünyesinde çalışan 2018 yılı yazı işleri müdürleri hariç tüm yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, mübaşirler ve diğer yardımcı yargı personellerinin tamamının yasal tüm mazeretleri kısa süre içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır. Ancak aradan geçen 1 yıllık süreye rağmen 2018 yılı yazı işleri müdürlerinin yasal mazeret talepleri hala değerlendirilmemektedir.

Bizler, 2018 yılı yazı işleri müdürleri olarak Adalet Bakanlığından mağduriyetlerimizin giderilmesi amacıyla yasal mazeret tayinlerimizin değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.
Memurlar.Net - Özel

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