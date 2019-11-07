MEB, unvan değişikliği sınavını ne zaman yapacak?
|07 Kasım 2019 00:01
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12 Eylül 2018 tarihinde "MEB, görevde yükselme sınavını ne zaman yapacak?" başlığıyla yaptığımız haberimizde; "Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en son 06 Aralık 2015 tarihinde yapılmış olup yeni sınavın ise "Eylül 2018" tarihinde planlandığı kamuoyuna yansımasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadığını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihinin kamuoyuna açıklaması ve yapılacak duyuruda atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilmesi gerekmektedir." demiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı ; eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan memur ve şef unvanına yönelik görevde yükselme sınavının 09 Aralık 2018 tarihinde yapmış ve görevde yükselmeleri gerçekleştirmiştir.
Dikkat edileceği üzere "Eylül 2018" tarihinde planlanan Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı birlikte yapılmamış sadece görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
YAKLAŞIK 5 YILDIR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAPILMAMIŞTIR
Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en son 06 Aralık 2015 tarihinde yapılmıştır.
5 yıl içinde de yeni bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmamış olup, bu süreç, gelecek planlamasını bu sınavlara bağlayan personeli mağdur etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin "Yazılı sınavın duyurulması" başlıklı 10. maddesindeki; " (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir." hükümlerinde "sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur" açıklaması bulunmaktadır.
Ayrıca Yönetmeliğin "Merkez Sınav Kurulunun görevleri" başlıklı 9. maddesi 1. fıkrası (a) bendeki; "(1) Merkez Sınav Kurulunun görevleri şunlardır; a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının tarihlerini belirlemek," hükümleri gereğince ortaya çıkan münhal kadroların doldurulması için, unvan değişikliği sınavı tarihinin kamuoyuna açıklaması ve yapılacak duyuruda atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilmesi gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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