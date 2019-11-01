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MYO Müdürleri, YÖK ve 2914 mağduru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu ayrımını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda halen yapmadığı için Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Müdür Yardımcılarına Sayıştay kişi borcu çıkarmaya devam ediyor!
 01 Kasım 2019 10:05
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MYO Müdürleri, YÖK ve 2914 mağduru

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür." hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde; "Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir." ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerde, "Meslek Yüksekokulu Müdürü" ve "Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları" ifadesi kanunda açıkça geçmediği için, üniversitelerde yapılan dış denetimlerde ilgili görevleri yürütmek olan kişilere ders yükü muafiyeti sağlanması ve idari görev ödeneği ödenmesi hususu mevzuata aykırı olduğu için Sayıştay tarafından kişi borcu çıkartılmaktadır.

Bu konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 07 Kasım 2018 tarihinde Yükseköğretim Kuruluna gönderilen kararda; yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla Yüksekokullardaki Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarına verilen idari görev ödeneği, ders yükü muafiyeti/indirimi ve ek ders ücreti haklarının Meslek Yüksekokullarındaki Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarına da verilmesi hususunda gereğini yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Ancak, aradan geçen bir yıla yakın süre zarfında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarının mali ve sosyal hakları ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Üniversitelerde birçoğu merkez ilçeler dışında bulunan Meslek Yüksekokullarında idari görev yürüten kişilere, cezalandırır gibi kişi borcu çıkartılması akademide hakkaniyetli bir ortam yaratmamaktadır.

Dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Kamu Denetçiliğinin tavsiye kararı dikkate alınarak Meslek Yüksekokulu idarecilerinin hak ettikleri mali haklarının yasal zemine kavuşturulması gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

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