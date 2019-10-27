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27 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları

27 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
 27 Ekim 2019 00:01
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27 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyecek.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Uluslararası İnşaat Çalıştayı"na katılacak.

(Antalya/11.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı'nı, Arsameia'yı, Kahta Yenikale'yi, Cendere Köprüsü'nü, Karakuş Tümülüsü'nü, Perre Antik Kenti'ni ve Adıyaman Müzesi'ni ziyaret edecek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çalıştayı'nda yer alacak.

(Adıyaman/10.40-17.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler ve gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlatılan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor ve Göztepe-Kasımpaşa karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Malatya/14.00/Ankara/İzmir/16.30)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor, Giresunspor-Eskişehirspor ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(Erzurum/14.00/Giresun/16.30/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma ve Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.15/13.00/Ankara/17.30)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat, Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/İzmir/15.00/Bursa/İstanbul/16.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla tamamlanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si koşulacak.

(Meksiko City/22.10)

***

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