Meteorolojiden 3 ile bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı
|27 Ekim 2019 06:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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