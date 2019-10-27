1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 3 ile bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
 27 Ekim 2019 06:26
Yazdır
Meteorolojiden 3 ile bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
28 Ekim 2019 17:34		 Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı
28 Ekim 2019 16:55
Bir annenin feryadı... Vicdansızlar
28 Ekim 2019 16:34		 Konserveleri 'Gençler Gönderdi'
28 Ekim 2019 15:15
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
28 Ekim 2019 15:06		 Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
28 Ekim 2019 13:27
Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu
28 Ekim 2019 13:09		 Belediye başkanı eşekle kitap dağıttı
28 Ekim 2019 12:11
Balıkta inanılmaz hile!
28 Ekim 2019 10:59		 Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliği özgüven eksikliğine neden oluyor
28 Ekim 2019 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! 'Bunca cehaletine rağmen...'17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:08 - Polis memuru, polis eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim kalitesi 2
CUMA MESAJI 1
karakomik filmler 1
sonbahar ve hüzün 2
ağız kokusu 4
whatsapp grupları 1
Yazarlar arası benzerlik 1
Kasımda aşk başkadır 2
Çözümü şiddette aramak 2
nemlendirici krem 1
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam