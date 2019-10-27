Kardeşini otomobilinin altında 500 metre sürükledi
|27 Ekim 2019 06:50
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Başkentte iki grup arasında çıkan kavga sırasında otomobilini kalabalığın üzerine süren şüphelinin aracının altına alarak 500 metre sürüklediği kardeşi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mutlu Mahallesi 482'nci sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli S.K. yabancı plakalı otomobiline binerek kalabalığın arasına daldı.
S.K. o sırada kalabalığın içerisinde bulunan ve kendisini durdurmak isteyen kardeşi E.K.'yi aracının altına alarak 500 metre sürükledi.
Şüpheli S.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç 518'inci sokakta takla atarak durdu.
Ağır yaralanan E.K 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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