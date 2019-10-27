6 bin 781 konut ek vergi verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni vergi düzenlemesi, lüks konut sektöründe tüm dengeleri değiştiriyor. Son ulaşılan bilgilere göre, Değerli Konut Vergisi'nde vergi dilimi üç kısma ayrılacak. Buna göre konutunun değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan vatandaşlar yılda yüzde 0,3, konutunun değeri 7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan vatandaşlar yüzde 0,6, değeri 10 milyon TL üzerinde konutu olan vatandaşlar ise yılda yüzde 1 konut vergisi ödeyecek.

Bir emlak satış sitesinin verilerine göre; Türkiye'nin 30 büyükşehrinde 6 bin 781 konutun satış değeri 5 milyon liranın üzerinde. Bunlardan 5 bin 576 adeti ise İstanbul'da bulunuyor. Fiyatı en yüksek olan gayrimenkul ise 550 milyon TL ile Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı. Bu yalının lüks konut vergisi 5.5 milyon TL. Yani bu yalının sahibi her yıl devlete 5.5 milyon TL ödeyecek.

Sıralamada İstanbul'un ardından gelen Muğla'da ise 512 adet 5 milyon liranın üzerinde konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı Bodrum Yalıkavak'ta bulunan panoramik manzaralı villa. Değeri 40 milyon TL olan villanın vergisi ise 400 bin TL tutarında.

İzmir'de ise 318 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut mevcut. Bunlar arasında en pahalı olanı 37 milyon TL değerinde.

Sıralamada İzmir'in ardından gelen Ankara'da fiyatı 5 milyon TL üzerinde olan satılık konut sayısı 126. Bunlar arasında en pahalı olanı 35 milyon TL değerinde ve Gölbaşı'nda bulunuyor.

Antalya'da ise 82 adet 5 milyon TL üzerinde satılık konut var.

Listede Antalya'yı 29 konutla Balıkesir, 20 konutla Sakarya, 18 konutla Kocaeli ve 13 konutla Aydın takip ediyor.

DENİZHAN ERKOÇ