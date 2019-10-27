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Evi olan evine, olmayan güvenli bölgeye

Güvenli bölge konusunda, dünyanın Türkiye'nin savunduğu noktaya geleceğini belirten Kurtulmuş "Türkiye bunu tek başına yapamaz. Uluslararası camianın destek olmasını umut ediyoruz" dedi
 27 Ekim 2019 08:20
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Evi olan evine, olmayan güvenli bölgeye

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 'Barış Pınarı' operasyonu ile birlikte emperyalistlerin oyun planlarının bozulduğunu ve terör koridoru projesinin çöpe atıldığını söyledi.

Kurtulmuş, bazı gazetecilerle sohbetinde, Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarının temizlenmesi için yaptığı 'Barış Pınarı' operasyonu ile ABD ve Rusya ile bu konuda varılan mutabakatı değerlendirdi. Kurtulmuş'un verdiği mesajlar şöyle:

ERDOĞAN'IN FEVERANI

Cumhurbaşkanı'mızın, son yıllarda uluslararası sistemi sorguladığı bir siyaset tarzı var: 'One minute' bir seviyeydi. Sonra 'Dünya 5'ten büyüktür' ayrı bir seviye, BM Genel Kurulunda 'İsrail'in sınırları neresidir' diyerek, dünyanın ikiyüzlülüğünden bahsetmesi ile de Türkiye'nin verdiği mücadeleyi bir adım daha ileriye taşımıştır. Dünyadaki bu kadar çarpıklığın arkasında 'siyonizmin olduğunu biliyoruz, bu oyunu biliyoruz ve bu oyunun bozulması için gayret sarf ediyoruz' demektir. BM konuşmasındaki bu tespit, bir feveran, bir başkaldırı ve bir eleştiridir. Bu başkaldırının dünya siyasetinde yeni bir yer açacağına inanıyorum.

OYNANAN OYUNU BİLİYORUZ

Suriye krizi konusunda bizim en büyük avantajımız, biz oynanan oyunu biliyoruz, büyük resmi görüyoruz ve en başından beri oyunun bozulması için adım atıyoruz. Bir asır evvel, suni olarak sınırları çizenler, halkların arasına fitne sokmaya çalıştılar ama güçleri yetmedi. Biz bu oyunu başından itibaren görüyoruz. Kazanan tek bir ülke var o da İsrail'dir. İsrail bir kenarda duruyor, elini ovuşturuyor, gülüyor. Ufak ufak Suriye topraklarına doğru da giriyor. Türkiye, oynanan büyük oyunun farkındadır. Birkaç gün arayla, hem ABD hem Rusya Başkanı'nın bizim tezlerimize getirilmesi önemli bir başarıdır. Türkiye'nin varoluş mücadelesinde içeride de iyi bir sınav verdik. Arap Ligi ne düşünürse düşünsün, İsrail'in adını duyduklarında ayaklarının bağı çözülen, dizleri tir tir titreyen adamların Türkiye'ye dönüp de bu operasyonlar nedeniyle söyleyecek bir cümle lafları olamaz.

ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT

Hem ABD hem de Ruslarla yaptığımız anlaşmalardan başarılı bir sonuç alındı. Şimdi sahada da uygulamasını görmek istiyoruz. Ana hedef Suriye'nin toprak bütünlüğü. Ayrıca Ruslarla olan anlaşmaya 'Muhtıra' deniliyor. Bu çok güçlü bir vurgu anlamına geliyor ve pozisyonu teyit eden bir vurgudur. Bu anlaşmalar en baştan beri ortaya koyduğumuz tezleri içeriyor. PKK-YPG'nin 30 km geriye gitmesi, terör koridorunun kırılması, bölgede Türkiye'nin kontrolünün olması, güvenli bölge oluşturulması ve dördüncüsü de belki de en önemlisi, bundan sonra siyasi haritaların Suriye üzerinden bölünmemesidir.

GÜVENLİ BÖLGE

Yeni yerleşim birimlerinin oluşturulması vs. Türkiye bunu tek başına yapamaz. Uluslararası camia bu noktaya gelecektir. Süratle çözüm adımlarının atılması için uluslararası camianın destek olmasını umut ediyoruz. Toplamda 6 milyon Suriyeli dışarıda, 3,5 milyonu Türkiye'de. Bunların tespitleri yapıldı. Orada evleri olanlar, evlerine dönecek. Evleri olmayanlar da güvenli bölgeye gidecek. Yani bir milyonu kendi evlerine, bir milyonu oluşturulacak yeni güvenli bölgeye yerleştirilecek. Zorunlu değil, gönüllülük esası dikkate alınacak. Teşvik edilecekler. Bülbülü altın kafese koymuşlar 'ille de vatanım' demiş. Oradaki şartlar güvenli bir şekilde oluşursa, büyük çoğunluğunun döneceğini düşünüyorum.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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