Sürücüler dikkat...Bu yollarda çalışma var
|27 Ekim 2019 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nda devam eden çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa-Bozüyük yolu Avarlar Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi çalışmalarından dolayı 25-26. kilometrelerde ulaşım refüjden sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometreleri Kemerkaya Şehir Geçişi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Antalya istikametinde üst geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı kavşağın bağlantı kollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
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