Bayburt'ta çalındı, e-devlete düşen cezasıyla Trabzon'da bulundu

Bayburt'un Uğrak köyünde gece saatlerinde çalınan ve güvenlik kamerasına hırsızlık anı yansıyan motosiklet, e-devlete düşen cezayla Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu.

Olay, geçtiğimiz 12 Ekim gecesi Bayburt'un Uğrak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri İçöz'e ait 69 AN 109 plakalı motosiklet iki kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan İçöz, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, 13 Ekim günü tesadüfen e-devlete bakan İçöz kendisine Trabzon'un Sürmene ilçesinde trafik cezası yazıldığını fark etti. Bunun üzerine İçöz, Sürmene Emniyet Müdürlüğünü arayarak ceza makbuzundaki tarihte motosikletinin çalındığını, kendisinin oraya gitmediğini belirtti. Yapılan araştırma sonucu motosikleti çalan şüphelilerin trafik cezası yedikleri ve motosikletin bağlanarak yediemine çekildiği ortaya çıktı.

Hayri İçöz, "Cumartesi akşamı motosikletim kapının önündeydi. Ayın 13'ü Pazar sabahı uyandığımda motosikletimi bıraktığım yerde göremedim. Önce arkadaşlarımdan şüphelendim, bana şaka yaptılar sandım. Daha sonra durumu jandarmaya bildirdim. Pazartesi günü e-devlette dolaşırken baktım bende bir ceza gözüküyor. Ceza Sürmene'de ayın 14'ünde saat 18.02'de yazılmış. Durumu emniyete bildirdim. Motosikletin bağlanarak yediemine çekildiği belirlendi. Oradan da bana 3 bin 715 TL gibi bir ceza gelmiş. Ben bu cezayı ödeyemeyeceğim. Durum bu şekilde" diye konuştu.

Öte yandan 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.