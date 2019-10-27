Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit, 5 yaralı
Barış Pınarı Harekatı, Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı
|27 Ekim 2019 10:14
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Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
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