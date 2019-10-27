Bakan Dönmez'den 'yaz saati uygulaması' açıklaması

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sürekli yaz saati uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar;

* (Bor tesisi hakkında) Bor karbür sertliği en yüksek malzemelerden birisi. Ağırlıklı olarak savunma sanayide kullanılıyor. Normal çelikte ağırlık fazla olacak. Personel taşıyamaz ya da araç üzerinde bile taşınmaz. Nükleer santrallerde kullanılır. Aşama aşama gideceğiz. uzun vadede buraya kadar çıkmayı düşünüyoruz. Tonları bir milyon doların üstüne çıkabiliyor.

"DÜNYA BİRİNCİSİYİZ"

* Bor rezervi açısından Türkiye yüzde 73'le dünya birincisi. Pazar payında ise yüzde 59. Dünyada üretimi 12-15 bin ton arasında. Yıllık 1000 ton üretim kapasitemiz var. Tesisle birlikte yüzde 7-8 pazar payıyla başlayacağız. Yıllık 25-30 milyon dolarlık bir gelir elde ederiz.

* Yüksek teknoloji ve enerji gerektiriyor. Bor üretimi yapanlar bir elin parmaklarını geçmez. En büyük üretici Çin ve Türkiye de yer alacak. Yerlilik oranı yukarıya taşındı. Hem kamu hem de özel sektör tarafı var.

* Sözleşmede yazılı süre 24 ay. Yüklenici firmayla da bir araya geldik. 18 ayda bitirmeye söz verdiler. İnşallah tamamlamış olacağız.

"KASIM AYINDA YENİ ÜRÜNLERİN LANSMANI YAPILACAK"

* (Temizlik ürünleri hakkında) Kasım ayının ilk haftası yeni ürünlerin lansmanını yapacağız. Raflarda klasik poşet içinde olacak. Renkli ve beyaz ayırımları olduğu için performansları da artırılmış oldu.

* Doğal mineralli temizlik ürünü olarak çıktı. Bazı vatandaşlarımız daha hassas. Yurt dışından da talep var. 100'ün üzerinde ülkeye bor ihraç ediyoruz. Asya'dan Avrupa'ya kadar ürünleri satıyoruz. Boron, Türkiye'nin milli bir ürünü. Bizim evde de kullanılıyor. Hanımlar memnunlar.

SÜREKLİ YAZ SAATİ UYGULAMASI

2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık.Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı.