Eski Müsteşar Yardımcısı Özdemir'in cezasına onama
|27 Ekim 2019 11:19
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) toplantılarına katılan, ByLock kullanıcısı Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'e verilen 12 yıl hapis cezası onandı.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Özdemir, yargılandığı Ankara 13'üncü Ceza Mahkemesi tarafından 29 Aralık 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Özdemir hakkındaki karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise Özdemir'in hapis cezasını onadı.
- İddianameden
Bir dönem Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan ve ihraç edilene kadar bakanlık yüksek müşaviri olan Özdemir hakkındaki iddianamede, sanığın şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
İddianamede, örgüt toplantılarına katılan, FETÖ için çeşitli konularda çalışmalar yürüten Özdemir'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.
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