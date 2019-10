'Türkiye'nin en önemli markalarından biri Türk diplomasisidir'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin dünya çapında en önemli markalarından birinin Türk diplomasi olduğunu söyledi.

Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferans Başkanlığına Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in seçilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin UNESCO'nun kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Kıran, "UNESCO'nun 12-27 Kasım'da Paris'te düzenlenecek 40. Genel Konferans Başkanlığına Büyükelçimiz Ahmet Altay Cengizer'in seçilmesi, Türkiye için son derece önemli diplomatik bir başarı." ifadesini kullandı.

Kıran, yürütme kurulunda yapılan oylamanın sonucunun bir tavsiye niteliğinde olduğunu ve 12 Kasım'da başlayacak genel konferansın söz konusu kararı onaylayacağını belirterek "Bizi bu sonuca götüren en önemli faktör, Türkiye'nin diplomasideki başarısıdır. Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ve Dışişleri Bakanı'mızın (Mevlüt Çavuşoğlu) bu konudaki gayretleridir." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Büyükelçi Altay'a destek verilmesi konusunda muhataplarıyla telefon diplomasisi yürüttüğünü kaydeden Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da an be an yürütme kurulundaki süreci takip ettiğini söyledi.

- "Türkiye, UNESCO'ya verdiği katkıyı sürdürüyor"

Türkiye'nin UNESCO'ya en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Kıran, 2017-2021 yıllarında Türkiye'nin UNESCO'nun Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin de oldukça önemli bir diplomatik başarı olduğunu dile getirdi.

Kıran, "Türkiye, UNESCO'nun en üst düzey karar alma organlarına liderlik ederek örgüte verdiği katkıyı sürdürüyor." diye konuştu.

Büyükelçi Altay'ın, söz konusu göreve 28 üyenin oyuyla seçildiğini hatırlatan Kıran, "Daha güzel olan ise Altay Bey'in bu göreve bizzat UNESCO üyeleri tarafından aday gösterilmesiydi. Süreç aslında böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Kıran, "Altay Bey ülkemizin çok saygın diplomatlarından biri. Diplomasi geçmişi, tecrübesi ve entelektüel birikimiyle bu göreve seçilmesi, hem ülkemizin hem de UNESCO Daimi Temsilcimiz olarak Altay Bey'in örgüte 4 yıldır yaptığı katkıların bir anlamda takdiriydi." dedi.

- "Olumsuz çabalara rağmen büyükelçimiz bu seçimi kazandı"

UNESCO'nun son dönemde zaman zaman siyasete alet edildiğine dikkati çeken Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Avrupa'da yükselen sağduyudan uzak seslerin, Türkiye'nin terörle mücadelesini algılamaktan uzak seslerin, eleştirilerin, mesnetsiz iddiaların UNESCO platformuna da taşındığını gördük. Kaldı ki Konferans Başkanlığı görevi şahsiyetlere has bir pozisyon, ülkelerin adaylığı söz konusu değil."

UNESCO'ya üye bazı ülkelerin, siyasi tartışmaları örgüt içerisine taşımak istediğini söyleyen Kıran, bu ülkelerin örgüt içerisinde siyasi temelli algı operasyonu yürüttüğünü kaydetti.

Kıran, "Nihayetinde bütün bu olumsuz kampanyalara ve algı operasyonlarına rağmen, hem Altay Bey'in tecrübesi hem de Türkiye'nin bu noktadaki çabaları öne çıktı ve seçimi kazanmış olduk." ifadesini kullandı.

- "Adil ve hakkaniyetli bir düzen inşa etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür." söyleminin içini doldurabilmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Adil ve hakkaniyetli bir düzen inşa etmekle bu söylemin içini doldurabiliriz. Bu da düzenin bir parçası olan uluslararası kuruluşların yapısında reform yapılmasıyla olur. Türkiye, bugün BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve AB'nin yapısında reform yapılması konusunda değerli ve içerikli görüşleri olan, bu görüşlerin de takipçisi olan bir ülke. Bu vizyonun içini doldurmanın en önemli parçalarından biri de diplomasinin imkanlarını ve fırsatlarını kullanmaktan geçiyor. Bugün Türkiye'nin dünya çapında en önemli markalarından biri Türk diplomasisidir. Bunu dünyanın dört bir yanında bir araya geldiğimiz muhataplarımız da takdir ediyor. Türkiye'yi öne çıkaran, bunca gündem arasında etkili kılan en önemli unsurların başında diplomasi geliyor."

Kıran, Türk diplomatların, farkını ortaya koyarak son dönemde uluslararası pek çok platformda görev aldığını dile getirerek "Bu bağlamda, Altay Bey'in bu göreve seçilmesi ve 53 yıl aradan sonra bu başarıyı elde etmemiz son derece önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın da BM Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi temennisini dile getiren Bozkır, "Kendisinin bu noktadaki başarısı da Türkiye'nin başarı hanesine yazılacak bir gelişme olacaktır." ifadesini kullandı.