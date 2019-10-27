1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık
 27 Ekim 2019 12:10
Yazdır
2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda planlamaların yapıldığı 81 il ile ilgili toplantıların tamamlandığını bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık." dedi.

Tüm illerde kayıt alanlarının tek tek masaya yatırıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler bu toplantılarda kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz."

- 81 ilin sorunları ayrı ayrı ele alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılara başlanmış ve her ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelenmişti. 81 il ile ilgili toplantılar sona erdi.

İl müdürlerinin yanı sıra Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür'ün katıldığı toplantılarda, 2020 LGS yerleştirmeleri ile ilgili süreçler ve kayıt bölgelerindeki mevcut okul kapasiteleri ile yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi.

İl müdürleri ile yapılan son toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den 'Rotary Okulda Projesi'ne destek' iddiasına yalanlama
28 Ekim 2019 12:53		 MEB'den 1 milyon öğretmene dijital kitaplık
27 Ekim 2019 11:46
MEB'den meslek öğretmenlerinin yüzde 35'ine iş başı eğitimi
26 Ekim 2019 12:20		 'BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz'
25 Ekim 2019 18:13
MEB, okullarda 'Pardus' için düğmeye bastı
25 Ekim 2019 11:06		 Eğitim Teknolojileri Zirvesi İstanbul'da yapılacak
24 Ekim 2019 12:35
BİLSEM'lerdeki 165 yöneticiye patent ve tasarım eğitimi verildi
24 Ekim 2019 11:27		 2020 yılı LGS tarihi belli oldu
24 Ekim 2019 08:59
'Türkiye, Suriye'de 257 bin 94 öğrenciye eğitim veriyor'
23 Ekim 2019 18:47		 MEB'in 'öğretmen kitaplığı' uygulaması yayında
23 Ekim 2019 11:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nemlendirici krem 1
Çözümü şiddette aramak 2
çok güzel hareketler bunlar 2
whatsapp grupları 1
Kasımda aşk başkadır 2
Yazarlar arası benzerlik 1
en tehlikeli insan 1
Burak Yılmaz 1
CUMA MESAJI 1
ağız kokusu 4
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam