KDK kararıyla merhum binbaşıya temsili mezar

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kararıyla, medfun olduğu şehitliğin bulunduğu kışlanın taşınmasıyla mezar yeri belli olmayan İstiklal madalyası sahibi merhum binbaşı için anıt mezar yapılacak.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuran bir vatandaş, babasının amcasının İstiklal Savaşı'nda birçok cephede bulunduğunu, 1927 yılında İstiklal madalyası aldığını, 1938 yılında binbaşı rütbesindeyken, bomba talimi sırasında yaşanan kaza nedeniyle vefat ettiği bilgisini verdi.

Harbiyeli Şehitler Anıtı'nda adı da yer alan akrabasının cenazesinin Kabakyazı Kışlası arazisinde şehit mezarlığına defnedildiğini aktaran vatandaş, aile fertlerinin bu mezarı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Vatandaş, 2018 yılında iş için bulunduğu Sivas'ta büyük amcasının mezarını ziyaret etmek istediğinde Kabakyazı Kışlasının taşındığını gördüğünü ve bunun üzerine amcasının mezarının nereye nakledildiğini öğrenmek istedi.

Çabaları sonuçsuz kalan vatandaş, KDK'ye başvurarak, büyük amcasının mezarının bulunmasını, bulunamaması halinde anısının yaşatılması için masraflarının kendisi tarafından karşılanacağı bir anıt mezar yapılması talebinde bulundu.

- MSB ve valilik harekete geçti

Başvuru üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile irtibata geçen KDK'ye, yapılan inceleme sonucunda merhumun İstiklal madalyası sahibi olması sebebiyle mezarının şehitlikte yer aldığı ancak kışlanın taşınması sırasında mezarlığa ne olduğunun bilinmediği bilgisi verildi.

MSB, 2016 yılındaki yönetmelik değişikliği neticesinde şehitliklerin yönetiminin valiliklere devredilmesi dolayısıyla Sivas Valiliğine temsili bir mezar için istekte bulundu.

KDK'nin girişimleri sonucunda MSB ve valiliğin ortak çalışmasıyla Sivas şehitliğine İstiklal madalyası sahibi binbaşı için anıt mezar yapılmasına karar verildi.

Kararı büyük memnuniyetle karşılayan merhum binbaşının yakınları, ilgili kurumlara teşekkür etti.