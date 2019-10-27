Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
|27 Ekim 2019 12:23
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Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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