Belediye başkanı, farkındalık için organlarını bağışladı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla organlarını bağışladı
|27 Ekim 2019 12:36
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla organlarını bağışladı.
Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda, Kızılay'la birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışı ve organ bağışı programı düzenlendi. Programa katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, form doldurarak organlarını bağışladı. Farkındalık amacıyla anlamlı bir davranışta bulunan Bıyık, "Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek herkesi organ bağışına davet etti.
Kendisi de organlarını bağışladığını gösteren belgeyi imzalayan ve organ bağışında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organ bağışıyla birçok kişinin hayatının kurtulabileceğini söyledi.
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