Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı
|27 Ekim 2019 14:12
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
KANDİLLİ 3.2 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Deprem 7.01 km derinlikte meydana geldi.
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