1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öğretmene şiddete karşı yasa çıkartılmalı'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin bir an önce durması için yasa çıkartılması gerektiğini, öğretmenliğin onurlu ve kariyer bir meslek olduğunu ifade etti
 27 Ekim 2019 14:26
Yazdır
'Öğretmene şiddete karşı yasa çıkartılmalı'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin bir an önce durması için yasa çıkartılması gerektiğini, öğretmenliğin onurlu ve kariyer bir meslek olduğunu ifade etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana'da Mersin, Hatay ve Osmaniye teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 11. Bölge Eğitim Toplantısına katıldı. Yalçın, sendikalarının kuruluş tarihi hakkında ve Türkiye'deki sendikacılığın gelişimi hakkında bilgi vererek, sendikacılığın vandallık ya da şiddete başvurarak hak arama aracı olmadığını söyledi.

Toplu sözleşme görüşmeleri esnasında masaya yetkisiz sendikaların oturmasını eleştiren Yalçın, "Yasamızdan kaynaklı masamızda solumuza ve onun da soluna 2 sandalye atılarak yetkimizin paylaştırıldığı, masamızın değersizleştirildiği ve zamanın daraldığı, stresin çoğaldığı bir zeminimiz var. Ve sonunda 'Çok aktörlü yönetim biçimi.' '3 tane konfederasyonsunuz, kamu işverenine karşı beraber mücadele ediyorsunuz, eliniz çok güçlü' deniliyor. Biz 'adil değil' dedikçe onlar 'bu sizin hayrınıza' diyorlar" dedi.

Ali Yalçın, öğretmenlere uygulanan şiddetin son bulması için yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmemesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğretmenlik onurlu ve kariyerli bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğe ilişkin tartıştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu için bir an önce çıkarılmalı. Konuya ilişkin tüm detaylarıyla raporu yayınladık. Bir an önce bunu yasalaştırılarak kariyer meslek olduğu konusunda ve sağı, solu, önü arkası, sinüsü kosinüsü, tanjantı, kotan jantı her türlü yanı hesap edilerek, herkesin beklentisini karşılayabilecek kamu görevlileri içerisinde eğitimcileri önemseyecek bir meslek kanunu beklemeden sahaya sürülmek zorundadır."

Eğitim Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ise yaptığı konuşmada, toplantılar sayesinde daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sezer, Yalçın'a hediye takdim etti. Daha sonra üyeler toplu fotoğraf çektirdi. Toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Devlet kapasitesinin üzerinde adamı istihdam ediyor'
28 Ekim 2019 14:24		 Türkiye Sağlık Federasyonu: Hekime şiddet kendi sağlığına şiddettir
28 Ekim 2019 11:41
'Şiddet konusunda mutlaka yasal düzenleme yapılmalı'
27 Ekim 2019 19:20		 Erkek ve kız öğrencilerin dijital nesnelerle ilişkisi araştırıldı
27 Ekim 2019 12:20
Ali Yalçın: Öğretmenlik meslek kanunu derhal çıkarılmalı
26 Ekim 2019 21:43		 Feyzioğlu: Bana diyorlar ki 'Sen eksen mi değiştirdin?'
26 Ekim 2019 17:06
28 bin 568 hasta organ nakli bekliyor
25 Ekim 2019 16:06		 Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi
25 Ekim 2019 13:24
Kuyumcularda taksit sevinci
25 Ekim 2019 12:55		 'Her zamankinden daha fazla yatırım yapılır ülkeyiz'
25 Ekim 2019 10:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! 'Bunca cehaletine rağmen...'17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları
17:08 - Polis memuru, polis eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çözümü şiddette aramak 2
eğitim kalitesi 2
çok güzel hareketler bunlar 2
Kasımda aşk başkadır 2
en tehlikeli insan 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
whatsapp grupları 1
sonbahar ve hüzün 2
Yazarlar arası benzerlik 1
sakallı kızlar 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam