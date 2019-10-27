'Taksit sayısının artırılması kuyumcu sektörüne nefes aldıracak'
|27 Ekim 2019 14:56
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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, 30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne nefes aldıracaktır." ifadesini kullandı.
Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, kuyum sektöründe 1 Şubat 2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan kredi kartına taksit yasağının, 22 Ekim 2014'te kaldırıldığını, gelen tepki ve talepler üzerine kuyum sektöründeki alışverişlere 4 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını, sonra yine sınırlama getirildiğini anımsattı.
Bu uygulamanın sektörü zor durumda bırakmasından sonra tekrar 4 taksit imkanı getirildiğini, şu anda ise taksit sayısının 8'e yükseltildiğini aktaran Özgenç, "Vatandaşın aklında taksit yasağı oluştuğundan dolayı işlerde beklenilen artış olmadı." ifadesini kullandı.
Taksit uygulaması yapılmadığı dönemde altın satışının oldukça azaldığını, kuyum sektöründe işlerin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Özgenç, "Vatandaş ise ihtiyacı olduğu takıyı zor alıyordu. İmalatçısından perakendeci esnafına kadar yeterli alışveriş yapılamıyordu. Dernek olarak, taksit yasağı uygulamasına karşı gösterdiğimiz direnç ve yoğun bir kamuoyu oluşturmamız üzerine taksitlendirmenin tekrar uygulamaya konulması kuyum sektörüne derin bir nefes aldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Özgenç, altın fiyatının günden güne arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Haliyle yeterli miktarda nakit para bulunmadığında kredi kartı, burada vatandaşa imkan sağlayıcı ve önemli bir ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu da demek oluyor ki nakit para kıtlığının yaşandığı bu dönemlerde taksit imkanları kuyum sektörüne can suyu olacak kadar önemlidir. BDDK'nın taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, 30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne nefes aldıracaktır. Gecikmişte olsa bu kararın verilmesi kuyumcular açısından kısmen de olsa olumlu oldu."
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