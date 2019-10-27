Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Erdoğan ve Merkel görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuları ele aldı
|27 Ekim 2019 15:04
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."
28 Ekim 2019 17:55
|Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi
28 Ekim 2019 17:43
|Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
28 Ekim 2019 17:04
|Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
28 Ekim 2019 16:00
|Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
28 Ekim 2019 14:59
|'Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır'
28 Ekim 2019 14:40
|'Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar kana doymaz'
28 Ekim 2019 13:40
|Bugün seçim olsa, kurulacak yeni partiler ne kadar oy alır?
28 Ekim 2019 13:39
|48 yıldır beklenen su ürünleri teklifi Genel Kurula geliyor
28 Ekim 2019 13:37
|CHP'den 'yerli uçak' açıklaması
28 Ekim 2019 13:23