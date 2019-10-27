'Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı"
|27 Ekim 2019 15:26
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Altun, "Terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadelede dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." ifadelerini kullandı.
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