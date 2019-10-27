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12 yaşındaki piyanist Papatya'nın büyük başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Papatya Biter (12), Rus Viva Müzik Vakfı tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17'nci Uluslararası Klasik Müzik Yarışması solo piyano dalında kendi yaş katogorisinde 3'üncü olarak, ABD'nin New York kentinde 11 Haziran 2020 tarihinde sahneye çıkma hakkı kazandı.
 27 Ekim 2019 16:01
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12 yaşındaki piyanist Papatya'nın büyük başarısı

Bodrum'da oturan, müziğe yeteneği 3 yaşındayken anaokulu öğretmenleri tarafından fark edilen Papatya Biter, piyano eğitimi görmeye başladı. 3 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını kazanan Biter, Doktor Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in piyano sınıfında eğitimine devam ediyor. Konservatuvara başladığı yıl İtalya'da düzenlenen Piano Talents yarışmasında 3'üncü olarak ilk uluslararası ödülünü alan Papatya, KKTC'de temmuz ayında yapılan Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali'nde de Doğu Akdeniz Üniversitesi ödülüne uzanmayı başardı. Papatya Biter, 19- 20 Ekim'de Viva Music Vakfı'nca Alanya'da düzenlenen 17. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda da 3'üncülük elde ederek ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü sanat merkezi Carnegie Hall'da sahneye çıkmaya hak kazandı.

Genç sanatçının öğretmeni Demet Eytemiz, Papatya'nın yetenekli, çalışkan ve kolay algılayabilen bir öğrenci olduğunu, ailesinden de müzik yaşamında büyük destek gördüğünü söyledi. Öğrencisinin son katıldığı uluslararası yarışmada yeteneğini ve soğukkanlılığını ortaya koyduğunu belirten Eytemiz, şöyle devam etti:

"Jüri, Ruslardan oluşuyordu ve katılımcıların önemli bir bölümü de Rus öğrencilerdi. Papatya piyanoda Ruslarla çok iyi yarıştı ve aldığı sonuçla da bizi mutlu etti. Müzikte bu kadar gelişmiş bir ülkenin öğrencileri ile yarışan öğrencilerimizin başarıları gurur verici."

Eytemiz, Papatya'nın yarışmada Chopin ve Khachaturian bestelerini seslendirdiğini kaydederek, "Papatya'nın yaşı henüz çok küçük. Gelecekte çok güzel yerlere gelecektir. Dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Çalışkanlığı, yeteneği ile onu güzel bir gelecek bekliyor" diye konuştu.

Papatya Biter ise Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin sevincini yaşadığını dile getirerek, "Hayalim, önce akademik kariyerimi tamamlamak, Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist ve besteci olabilmek" dedi. Günde en az 2-3 saatini piyano başında geçirdiğini ve besteler yapmaya başladığını aktaran Biter, "Tüm bu çalışmalar sonunda 2020 yılının haziran ayında çok önemli bir merkezde sahne almaya hak kazandım. Orası çok önemli bir yer ve bir Türk olarak orada sahne almak gurur verici" diye konuştu.
DHA
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