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12 yaşındaki çocuk kazara tüfekle kardeşini vurdu
Elbistan ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun elinde taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi hayatını kaybetti
|27 Ekim 2019 16:06
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.
İddiaya göre, Kalealtı Mahallesi'nde ikamet eden H.K (12), kız kardeşi E.K. (10) ile mısır tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Çocuklar yolda oldukları sırada H.K'nin elinde bulunan av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Yaralanan E.K. ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.K. ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
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