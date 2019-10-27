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Belediye işçileri eylem yaptı... Sokaklar çöp içinde

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 3. gününde Maltepe'de bulunan bazı mahallelerde çöpler birikmeye başladı.
 27 Ekim 2019 16:11
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Belediye işçileri eylem yaptı... Sokaklar çöp içinde

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde bu sabah Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Zümrütevler Mahallesi'nde oturan bir mahalle sakini, "Bu çöpleri dünden beri almıyorlar. Ne yer temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri aldı. Bütün mahalle böyle sadece burası değil. Hepimiz şikayetçiyiz. Kimilerine sorduk,'grevde' dediler 'onun için gelmiyorlar' dediler. Akşamleyin gelmişler 3 konteyner almışlar, gerisini bırakmışlar." dedi. Bir başka mahalle sakini ise "Çöpler dünden itibaren alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor kaç gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar sürecek. Koku oluyor, çöp konteynerleri yıkanmıyor." şeklinde konuştu.

DOLGUN:YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR

Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eylemin 3.gününde, "Bugün eylemde Cuma günü başladığımız için 3.günümüz. 3.günümüzde de burada yapılan bu hukuksuzluğun bir an önce bitirilmesi, arkadaşlarımızın işinin başına dönmesi ve Maltepe halkının çöple baş başa bırakılmamasını istiyoruz. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. İşveren mesajlarla insanları sürekli baskılamak yerine, hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın yerine işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan bir eğitim verilmeden çalıştırılıyor. Yaptığımız iş dolayısıyla ağır ve tehlikeli iş grubuna giriyoruz. Çöp araçlarının arkasında başka birimlerde çalışan arkadaşlarımız orada çalışmaya zorlanarak işçi sağlığı iş güvenliği tedbirleri alınmadan usulsüz bir şekilde çalıştırılmakta." dedi.

Dolgun, "Cuma günü Belediye Başkanı izinli olduğu için yerine vekalet eden başkan yardımcısı, Pazartesi saat 11.00'de bir masa kurulacağını, bu sorun için bir çözüm üretileceğini bizimle paylaştı. Yarın saat 11.00'de eğer kararlarından vazgeçmezlerse biz gideceğiz görüşmelerimizi yapacağız. Taleplerimiz zaten belli, karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz karşılandığı takdirde de arkadaşlarımız işlerinin başına dönecekler. Temizlik işleri müdürlüğünde toplam 480 arkadaşımız çalışıyor. 480 arkadaşımızın tamamı iş bıraktı. Ama vardiya usulü çalışılıyor burada 3 vardiya var." Şeklinde konuştu.
DHA
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