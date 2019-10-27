KKTC ile Türkiye arasında 1 saat fark oluştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugünden itibaren kış saati uygulamasına geçti.
|27 Ekim 2019 16:16
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