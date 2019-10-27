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Tel Abyad'da teröristlerin yaktığı hastane onarılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, sağlık alanındaki çalışmalara hız verildi. PYD/YPG'li teröristlerin kaçmadan önce yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla onarılırken, kentte bakanlığa ait mobil klinik aracı da hizmet vermeye başladı.
 27 Ekim 2019 16:21
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Tel Abyad'da teröristlerin yaktığı hastane onarılıyor

Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağı açıklandı. Ekipler, 'Acil Servis ve Poliklinik' olarak kullanılacak binada duvarları boyarken, akşam saatlerinde gerekli eşya ve malzemelerin getirileceği belirtildi.

YARIN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

UMKE Planlama ve Haberleşme Sorumlusu Mehmet Çetinkaya, hastanede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, "Burası poliklinik alanı olarak hizmet verecek. Dahiliye, göz hastalıkları, kadın doğum bölümleri olarak inşallah yarın hizmet vermeye başlayacak. Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla başladı. İl sağlık müdürlüğü olarak biz çalışmalarımızı başlattık. Boyama çalışmaları devam ediyor. İnşallah öğleden sonra tıbbi malzemelerimiz de gelecek" diye konuştu.

BAKANLIK MOBİL KLİNİK ARACIYLA DA HİZMET VERİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer talimatıyla Tel Abyad'da mobil klinik aracı da sivillere yönelik hizmet veriyor. Kente kurulan araçta, 1 doktor ve 5 sağlık uzmanı görev yaparken, Tel Abyadlıların tedavileri yapılıyor.

"TÜRKİYE'MİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ateşlenen çocuğunun tedavisi için sabah saatlerinde mobil klinik aracına gelen Suriyeli bir kadın, "Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Çocuğumun üç gündür ateşi vardı. Bir yere gidemiyorduk. Bize destek çıktıları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye'mizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Tedavi için klinik aracına gelen bir diğer Suriyeli kadın ise "Eskiden hastaydık, bir yere gidemiyorduk. Mutluyuz. Allah Türkiye'den razı olsun" dedi.
DHA
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