Kusmuğu nefes borusunu tıkayan bebek öldü
|27 Ekim 2019 16:26
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde beşikte uyurken kusmuğu nefes borusuna takılan 4 aylık bebek hayatını kaybetti.
Olay, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eda ve Emre P. çiftinin 4 ay
önce dünyaya gelen bebekleri Eslem Naz, annesi emzirdikten sonra beşiğinde uyurken kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucunda boğularak öldü. Eslem Naz'ı kontrol etmek için yanına giden anne, bebeğinin hareket etmediğini görünce 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eslem Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin küçük Eslem Naz'ın ölümünün şüpheli olabileceğini değerlendirmesi üzerine olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler evde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Eslem Naz'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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