Yarım gün eğitimde, nöbet ücreti ödenmez mi?

Nöbetçi öğretmenlere; 2019 yılı toplu sözleşmesinde "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 20. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümlerince nöbet görevinin süresi belirtilmeden nöbet görevi ek ders ücreti ödenmektedir.

Ayrıca;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesi 8. fıkrasındaki; "(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir." hükümlerine,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları" başlıklı 44. maddesi 1. fıkrası (c) bendindeki; "(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur: c) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra biter. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler tek devrede nöbet tutarlar." hükümlerine göre nöbetçi öğretmenin görev süreleri belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre; nöbet görevinin süre tanımı "ilk dersten son ders bitimine kadar" şeklinde yapılmıştır.

Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün ders yapılacağı gerekçesiyle Pazartesi günü nöbet görevi olan öğretmenlere; yarım gün ders olduğu bu nedenle yarım gün nöbet görevini yerine getirildiği gerekçesiyle nöbet görevi ek ders ücreti ödemesi yapılmaması doğru bir uygulama değildir.

Ekim ayının son haftasında sadece Pazartesi günü yarım gün nöbet görevi olan öğretmenlere nöbet ücreti ödemesi yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR