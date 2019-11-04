Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü müdür?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir."

Bu hükümlere göre; öğretmen kadrolarına 6/5/2010 tarihinden sonra atananlar zorunlu hizmet yükümlüsüdürler.

Peki sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu hizmet yükümlüsü müdür?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek maddesinin 3. fıkrasındaki; "(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükümleri uyarınca sözleşmeli öğretmenlikte üç yılını tamamlayanlar bulundukları yerde kadrolu öğretmenliğe atanmışlardır.

Ayrıca; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 4. fıkrasında; "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç yıl hizmetleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenle sözleşmeli öğretmenliğe 6/5/2010 tarihinden sonra atanıp sonra kadrolu öğretmenliğe atanan sözleşmeli öğretmenlerin geçmiş üç yıl hizmetleri de zorunlu hizmet süresinden sayılarak görev yaptıkları okulun zorunlu hizmet süresine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olacaklardır.

Geçtiğimiz hafta sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atanan bir öğretmenimizin MEBBİS ekran görüntüsünde "Zorunlu hizmetini yapıyor" ibaresi ve hangi tarihte zorunlu hizmeti tamamlayacağı yazmaktadır. Bu bilgilere göre; sözleşmeli öğretmenimiz eğer zorunlu hizmetini 3 yıl olan bir okulda görev yapmış olsaydı zorunlu hizmetinde tamamladı ibaresi yazacak olmasından hareketle, zorunlu hizmeti 5 yıl olan bir okulda görev yaptığı ortaya çıkmaktadır.

İşte o MEBBİS görüntüsü;

Detaylar için"Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanları ne demektir?" başlıklı haberimize ve "Zorunlu çalışma yükümlüsü kadrolu öğretmenlerin dikkatine!" başlıklı haberimize bakınız.

Ahmet KANDEMİR