Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere, eş durumu özründe 1 yıl şartı uygulanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak; b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, adaylığı kaldırılmayan, ilk atama kapsamında atanan, yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla atanan öğretmenlerden atandığı yerde en az bir yıl görev süresi olmayanlara eş durumu özür hakkı verilmemektedir.

Peki sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar Şubat ayında verilecek özür durumu yer değiştirme başvurularına eş durumu özründen faydalanabilecekler midir?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; "(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükümleri uyarınca sözleşmeli öğretmenlikte üç yılını tamamlayanlar bulundukları yerde kadrolu öğretmenliğe atanmışlardır.

Ayrıca; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 4. fıkrasında; "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç yıl hizmetleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceğinden ve Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlardan bahsedilmediğinden , sözleşmeli öğretmenlerden kadrolu olarak atananlara adaylık hükümleri de uygulanmayacağından ve sözleşmeli öğretmneleirn geçmiş görev süreleri zorunlu hizmet süresinden sayıldığından kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere eş durumu özründe 1 yıl şartı uygulanmadan 20020 yılı şubat ayında eş durumu özrü durumuna başvuru hakkı verilmelidir.

Ahmet KANDEMİR