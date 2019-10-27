'Fazla kilo kemik erimesine davetiye çıkarıyor'
|27 Ekim 2019 17:01
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, fazla kiloların halk arasında osteoporoz olarak anılan ve ciddi bir hastalık olan kemik erimesine davetiye çıkardığını söyledi.
İnsan vücuduna birçok hastalığı da beraberinde getiren obezite, kemiklerde de önemli hasarlara neden olabiliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, kemik erimesine neden olan problemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kemik azalmasının şiddeti arttıkça kemik kırılganlığı da arttığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, "Sağlıklı kemik yoğun ve güçlüdür. Büyük miktarda basınca dayanabilir, ancak geliştiğinde, kemikler incelir ve kırılgan bir hal alır ki bu kemiklerin kırılma olasılığını arttırır. Kemiğe direncini veren maddeler özellikler kalsiyumun kemikten uzaklaşması ile osteoporoz oluşur. Bu anlamda osteoporoz, vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. 20-25 yaşına kadar kemikleri güçlendirme özelliğine sahiptir. Ancak bu yaştan sonra kemik yapımı, kemik yıkımından az olduğu için kemikler güçsüzleşmeye başlar. Bir iskelet sistemi hastalığı olan osteoporoz, özellikle 45 yaş ve üzerinde görülmeye başlar" dedi.
Hastalık ve tedavi süreci hakkında da bilgiler veren Dr. Elmacıoğlu, şunları söyledi:
"Bel, boyun ve sırt ağrıları, boyda kısalma, omurga, bilek, kaburga ve kalça kemiklerinde kırıklar, vücutta öne doğru eğrileşme, sırtta kamburlaşma, omuzlarda yuvarlaklaşma, kemik ağrıları, kemiklerde hassasiyet, ağrı ve kırıklardan dolayı hareketsizleşme, gibi şikayetler ile görülebilmektedir. Bu anlamda kemik erimesini önlemek ve fazla kilolardan kurtulmak için sağlıklı beslenmek ve spor yapmak çok önemlidir. Özellikle yukarıda saydığımız belirtileri yaşayanların mutlaka bir uzman doktora görünüp gerekli tedaviye en kısa sürede de başlaması gerekmektedir."
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