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Şüphe üzerine durduruldu, bagajından cephanelik çıktı
KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında yapılan adamada, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
|27 Ekim 2019 17:41
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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, saat 00.10'da merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine 42 BBD 63 plakalı aracı durdurdu, Araçta yapılan aramada bagajda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bunun üzerine araç sürücüsü F.D., yanında bulunan E.T., A.K., N.B.,gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden F.D., tabancaların kendisine ait olduğunu belirtti. Soruşturma sürüyor.
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