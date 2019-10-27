1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önce atıcılık antrenmanı sonra matematik dersi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılık Spor Kulübünün antrenörleri tarafından başlatılan projeyle, sporcuların antrenmanın ardından matematik dersi görmeleri sağlanıyor.
 27 Ekim 2019 17:56
Yazdır
Önce atıcılık antrenmanı sonra matematik dersi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Atıcılık İl Temsilcisi Veli Can Çalhan ile milli takım antrenörü olan eşi Mübeccel Çalhan, sporcuların özellikle üniversiteye hazırlık döneminde yaşadığı sorunlar üzerine bir çözüm üretme çabasına girdi.

Çalhan çifti, aynı zamanda matematik öğretmeni olan sporculardan Yılmaz Kerem Acar'ın, üniversite sınavına hazırlanan atıcılara ders vermesi için çalışma başlattı.

Acar'dan antrenmanın ardından haftanın iki günü ikişer saat matematik dersi alan sporcular, hem atıcılık çalışmalarını gerçekleştirip hem de eğitim görme fırsatı elde etti.

Proje kapsamında Çalhan çifti, matematiğin dışında farklı derslerin de poligonda verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Eğitimi ayaklarına kadar getirdik"

Veli Can Çalhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yılda çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini ancak birçoğunun lise son sınıfa geldiklerinde üniversite hazırlık döneminde atıcılıktan koptuğunu kaydetti.

Bunun üzerine eşi Mübeccel Çalhan ve atıcılık sporcusu olan matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar ile birlikte karar aldıklarını ifade eden Çalhan, şöyle konuştu:

"Poligonda çocuklara yönelik kurs düzenlemek için kolları sıvadık. Salonumuzda haftanın iki günü ikişer saat ücretsiz matematik dersi veriliyor. Farklı dersleri de sporcularımızla buluşturmak istiyoruz. Sporcular ve antrenörleri bilinçli olduğunda, hem eğitimi hem de sporu birlikte götürebilir. Çocuklarımızın eğitimi kadar sportif başarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek istiyoruz. Çocukların gelecek kaygısıyla sporu bırakmamaları için eğitimi ayaklarına kadar getirdik."

"Sporu matematikle birleştireceğiz"

Matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar, sporcuların matematik dersinde sıkıntılı olduğunu bildiğinden, onlara yardımcı olmak için ücretsiz kurs başlattıklarını aktardı.

Matematiğin, sporun ruhunda olan düzen ve disiplini öğrettiğini anlatan Acar, "Sporu matematikle birleştireceğiz. Sporcularımızı geleceğe hazırlayacağız. İlgi çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Sporu bırakınca derslerime odaklanamadım"

Kursa katılan sporculardan Fatih Mehmet Akgül, çok sevmesine rağmen geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı için atıcılığa ara vermek zorunda kaldığını dile getirerek, "Sporu bırakınca derslerime odaklanamadım. Daha sonra yeniden poligona döndüm. Hocalarımız sağ olsun burada bizim için matematik dersi verilmesini sağladı. Bu sayede hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem de sevdiğim sporu yapıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
28 Ekim 2019 17:34		 Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı
28 Ekim 2019 16:55
Bir annenin feryadı... Vicdansızlar
28 Ekim 2019 16:34		 Konserveleri 'Gençler Gönderdi'
28 Ekim 2019 15:15
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
28 Ekim 2019 15:06		 Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
28 Ekim 2019 13:27
Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu
28 Ekim 2019 13:09		 Belediye başkanı eşekle kitap dağıttı
28 Ekim 2019 12:11
Balıkta inanılmaz hile!
28 Ekim 2019 10:59		 Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliği özgüven eksikliğine neden oluyor
28 Ekim 2019 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karakomik filmler 1
Çözümü şiddette aramak 2
eğitim kalitesi 2
Kasımda aşk başkadır 2
Türkiye'nin UEFA puanı 1
Yazarlar arası benzerlik 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
nemlendirici krem 1
whatsapp grupları 1
medya 5
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam