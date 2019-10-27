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Yarım asırlık itfaiye araçlarına gözleri gibi bakıyorlar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye bünyesinde hizmet vermeye devam eden 1969 model 3 itfaiye aracının bakım ve temizliği, itfaiye personeli tarafından büyük titizlikle yapılıyor.
 27 Ekim 2019 18:01
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Yarım asırlık itfaiye araçlarına gözleri gibi bakıyorlar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bakım ve onarımları titizlikle yapılan 50 yıllık 3 itfaiye aracı, belediye bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor.

1969 model 3 itfaiye aracını ilk günkü orijinalliğiyle korumaya çalışan itfaiye personeli, araçların bakım ve temizliğini bir gün olsun aksatmıyor.

Bugüne kadar yüzlerce yangına müdahalede kullanılan araçlar, şu an yol ve çiçek sulamanın yanı sıra arazi yangınlarında kullanılıyor.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, araçların Merzifon İtfaiyesinin emektarı olduğunu, geçmişten kalan bu mirası günümüz koşullarında korumaya çalıştıklarını söyledi.

"Parça bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz"

Araçların bakım ve onarımlarını titizlikle yaparak, kullanmaya devam ettiklerini anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"Bu araçların bakımları belediyemize ait makine ikmal şefliğinde yapılıyor. Bünyemizde yeni araçlarımız da var ama biz bu araçlarımızı hurdaya ayırmaya kıyamıyoruz. Bu araçları dedelerimizden kalan bir miras olarak değerlendiriyoruz. Sulama faaliyetlerinde, köylerde ve arazide olan yangınlarda kullanarak işlevini devam ettiriyoruz. Bakımlarını yapıyoruz ancak parça bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Onu da dışarıdan tedarik ederek hallediyoruz. Vatandaşlar gördüklerinde bu araçlara sahip çıktığımız, yaşattığımız için bize teşekkür ediyorlar. Eski araçları görünce insanların anıları canlanıyor."

"Bu araçlarda çok anılarımız var"

İtfaiye personelinden Tercuman Sağır ise araçların eskimesine müsaade etmediklerini belirterek, "Bu araçları kullanırken hiç zorlanmıyoruz. Eski olmalarına rağmen genellikle arazi yangınlarında kullanıyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz. Her hafta bakımlarını, her gün temizliklerini yapıyoruz. 20 yıllık belediye çalışanıyım. Bu araçlarda çok anılarımız var, onun için çok değerli." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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