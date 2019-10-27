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Türkiye ABD'de mobilya AVM'si kuracak

MODOKO Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor.
 27 Ekim 2019 18:16
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Türkiye ABD'de mobilya AVM'si kuracak

Türkiye'nin en eski mobilya kooperatifi MODOKO Mobilyacılar Sitesinin; rekabet gücünü, tecrübesini ve kurumsal yapısını yurt dışına taşımak amacıyla başlattığı projede sona gelindi.

Maliyetinin yüzde 75'ini Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkına satışa ulaşılması ve Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek olunması hedefleniyor.

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mevcut mobilya ihracatının yıllık 3,2 milyar düzeyinde olduğunu hatırlatarak, 2023 yılı için belirlenen 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefi için yeni bir hikaye yazılması gerektiğini söyledi.

İhracata yönelik fuarların geçici ve yetersiz olduğunu savunan Çalışkan, kalıcı büyüme ve istikrarlı ivmelenme için Türk firmalarının yurt dışında konumlanması gerektiğini vurguladı.

50 bin metrekarelik AVM

Koray Çalışkan, TİM'in benzer yapıları çeşitli sektörlerden firmalarla yurt dışında kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Karma yapılar içinde bulunmak yerine mobilya için özel bir yapı istiyoruz. Yönetimi bize ait 50 bin metrekare alana sahip bir AVM talep ettik." dedi.

TİM'in, projeye başlamak için kendilerinden 50 firma bulmalarını istediğini dile getiren Çalışkan, 50 firma için elemeler yaptıklarını ve çalışmaların gelecek hafta içerisinde neticeleneceğini bildirdi.

"ABD'de birkaç AVM belirledik. Pazar hareketliliğine göre eleme yapacağız. Masrafların yüzde 75'ini TİM, yüzde 25'ini ise firmalarımız değil, MODOKO olarak biz karşılayacağız" diyen Çalışkan, MODOKO'nun yüzde 25'lik payının, kooperatif içerisindeki mülk sahipleri tarafından karşılanacağını bildirdi.

Çalışkan, bugüne kadar hayata geçirilmeye çalışılan projelerin ekseriyetle finansman sıkıntısı ile ortadan kalktığını, bu projede bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Montaj, sevkiyat, hukuk ve servis mekanizmalarını kurulacak

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan, AVM'de firmalara dükkanlar vermek yerine MODOKO'nun, hepsinin bayiliğini alarak orada tabelalarını asacağını ve ürünlerini satacağını ifade ederek, "Firmalar, yönetim ve satış personeli, servis, montaj, lojistik ve tanıtım gibi masrafların hiçbirine karışmamış olacak." dedi.

Türkiye'nin, mobilya imalatında yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurgulayan Çalışkan, ülkenin, bu konudaki fiyat avantajını kullanması gerektiğini söyledi.

Mobilya sektörünün en çok ihracatı Irak'a yaptığını ancak bu ülkeye giden ürünlerin kilogram fiyatının 1 dolar olduğunu belirten Çalışkan, "Elimizde değerli bir mal var. Irak bunu istemiyor. Kilogram başı ihracat fiyatımız Almanya'ya 2 dolar, Arabistan'a 3 dolar iken, ABD'ye 4 dolar... Bu yapı istediğimiz randımanda kurulursa ilk yılda 1 milyar dolarlık satışın üstüne çıkabiliriz." dedi.

Deniz yolu dolayısıyla lojistik masrafların yüksek olmayacağını ancak yol süresinin uzun olması nedeniyle depo çözümüne başvuracaklarını bildiren Çalışkan, "MODOKO, ABD'de yönetim, montaj, sevkiyat, hukuk ve servis mekanizmalarını da kuracak. İki üniversite ile tüzük ve hukuki yapı için dirsek temasındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin marka değerine katkı

Koray Çalışkan, dünyada herhangi bir sektörün benzeri bir proje yapmadığını belirterek, açacakları AVM'de müşterilere birçok tarz ürün sunacaklarını ve rekabet güçlerinin yüksek olacağını söyledi.

Devlet tarafından desteklenen MODOKO'nun Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine de değinen Çalışkan, 3 milyon dolar hibe ile gerçekleştirilen program kapsamında ihracat yapmayan mobilya işletmelerine eğitim verildiğini, bu firmaların yakın zamanda yurt dışına götürülerek satışlarına önayak olunduğunu anlattı.

"Yurt dışına mağaza açan şirketlere çok ciddi destekler verilirken, kooperatifler destek bulmakta zorlanıyor. Biz ilk defa destek alan kooperatiflerdeniz. Bizim yapımız başkalarına da örnek olacak" diyen Çalışkan, kurulacak AVM'nin Türkiye'nin marka değerine destek olacağını ve yan sektörlere katkı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı Türklerin Müslüman coğrafyalarda çok sevildiğini ifade eden Çalışkan, Türk dizilerinin ticarete ciddi etki ettiğini, Türkiye Tanıtım Ajansı gibi yapıların bu işe el atıp politika geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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