Fahrettin Altun: Memnuniyet duyduk
|27 Ekim 2019 18:26
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.
Altun, Reuters'a el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:
"DEAŞ karşıtı küresel koalisyonun bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebubekir el-Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra dünyanın DEAŞ teröründen koruması için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz.
Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."
28 Ekim 2019 17:55
|Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi
28 Ekim 2019 17:43
|Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
28 Ekim 2019 17:04
|Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
28 Ekim 2019 16:00
|Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
28 Ekim 2019 14:59
|'Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır'
28 Ekim 2019 14:40
|'Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar kana doymaz'
28 Ekim 2019 13:40
|Bugün seçim olsa, kurulacak yeni partiler ne kadar oy alır?
28 Ekim 2019 13:39
|48 yıldır beklenen su ürünleri teklifi Genel Kurula geliyor
28 Ekim 2019 13:37
|CHP'den 'yerli uçak' açıklaması
28 Ekim 2019 13:23