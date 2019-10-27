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Ses kaydı ortaya çıktı... 2 kadın intihar etmiş

ADIYAMAN'da, boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi.
 27 Ekim 2019 18:31
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Ses kaydı ortaya çıktı... 2 kadın intihar etmiş

ADIYAMAN'da, boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yaptığı belirlenen kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri, gözaltına alınan şüphelilerin de bu kişiler olduğu bildirildi.

Olay, cuma gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ikisi de bekar olan Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdiklerini belirledi. Akşam saatlerinde boş araziye gelen iki arkadaştan Songül Önemli'nin önce Cansu Güven'e ateş ettiği, ardından da aynı tüfekle kendini vurduğu belirlendi. Ölen Güven ve Önemli'nin cep telefonunu inceleyen polis, telefon intihara karar verdiklerini ve intiharlarından dolayı sorumlu tutulması gereken ailelerinden 6 kişinin isminin geçtiği ses kayıtlarına ulaştı. Polis, bu bilgiler üzerine ses kayıtlarında ismi geçen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
DHA
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