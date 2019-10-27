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Adana'da trafik kazası: 10 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
|27 Ekim 2019 19:24
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Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Erhan Dişbudak'ın kullandığı 01 TA 823 plakalı otomobil, Kozan-Feke yolu Sırelif mevkisinde, karşı yönden gelen Mustafa Yeni idaresindeki 80 LM 451 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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