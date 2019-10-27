Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
|27 Ekim 2019 19:34
|Yazdır
ORDU'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi.
Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı.
Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi.
İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
28 Ekim 2019 17:34
|Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı
28 Ekim 2019 16:55
|Bir annenin feryadı... Vicdansızlar
28 Ekim 2019 16:34
|Konserveleri 'Gençler Gönderdi'
28 Ekim 2019 15:15
|Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
28 Ekim 2019 15:06
|Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
28 Ekim 2019 13:27
|Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu
28 Ekim 2019 13:09
|Belediye başkanı eşekle kitap dağıttı
28 Ekim 2019 12:11
|Balıkta inanılmaz hile!
28 Ekim 2019 10:59
|Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliği özgüven eksikliğine neden oluyor
28 Ekim 2019 10:02