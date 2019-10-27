1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremin ardından DASK'tan 1,4 milyon TL'lik ödeme

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından DASK tarafından yaklaşık 1,4 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.
 27 Ekim 2019 19:40
Yazdır
Depremin ardından DASK'tan 1,4 milyon TL'lik ödeme

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı.

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 66'ya ulaştı

İstanbul'daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 421 bin 859'unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Son yaşanan depremin ardından İstanbul'da, depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 66'ya yükseldi. Bu oran, Tekirdağ'da yüzde 80'e, Kocaeli'nde yüzde 66'ya, Balıkesir'de yüzde 58'e ve Bursa'da yüzde 57'ye çıktı.

Öte yandan, Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin 80 konutun yüzde 53'ü Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaptırdı.

DASK, kurulduğu günden bu yana 26 bin hasar için 193 milyon TL tazminat ödedi.

Hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezine

DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, 26 Eylül ve sonrasında gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.

Bu arada, hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezi veya sesli yanıt sistemi üzerinden ve "www.dask.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kredi Garanti Fonu'nda teminat şoku
28 Ekim 2019 08:46		 'Faiz indirimi kredili konut satışlarını artırdı'
26 Ekim 2019 20:19
'Şehirler bizim gibi üzülebilen canlı organizmalardır'
26 Ekim 2019 16:02		 Özel bir banka konut kredisinde faizi 1,09'a indirdi
26 Ekim 2019 12:02
Konut hesabında yeni dönem
26 Ekim 2019 09:55		 İmar avcıları sahaya indi
26 Ekim 2019 09:53
Ticari faiz yüzde 12'nin altına iner
26 Ekim 2019 09:40		 Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi
25 Ekim 2019 10:47
Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
24 Ekim 2019 16:17		 İş dünyası, faiz indirimine ne dedi?
24 Ekim 2019 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
en tehlikeli insan 1
Kasımda aşk başkadır 2
Çözümü şiddette aramak 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
ağız kokusu 4
CUMA MESAJI 1
26.10.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 1
Yazarlar arası benzerlik 1
karakomik filmler 1
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam