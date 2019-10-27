Yer: İstanbul... Kızlar çetesi yakalandı
|27 Ekim 2019 20:11
|Yazdır
Küçükçekmece'de 7 ve 21 Ekim tarihleri arasında dört farklı evde hırsızlık meydana geldi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş. U. isimli yaşı küçük şüpheli 21 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Sedef Ç.'nin 5 kez "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından, Ş. Ü.'nün ise 10 kez "Evden Hırsızlık", 4 kez "mala zarar verme", 3 kez "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sedef Ç. ve Ş. U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı
28 Ekim 2019 18:00
|Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga
28 Ekim 2019 17:48
|Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü
28 Ekim 2019 17:18
|Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
28 Ekim 2019 17:08
|HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
28 Ekim 2019 16:42
|Baskılara rağmen arkadaşlıklarını bitirmediler, öldürüldüler
28 Ekim 2019 14:03
|Silah kaçakçılığından 3'ü polis 17 şüpheliye tutuklama
28 Ekim 2019 13:11
|İki polis, araçta kaçak sigara ile yakalandı
28 Ekim 2019 12:49
|Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı
28 Ekim 2019 12:30
|Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı
28 Ekim 2019 12:17